Culmina primera etapa para acuerdo de compra de medicamentos de alto costo y enfermedades huérfanas

El Superintendnete Nacional de Salud, Giovanny Rubiano destacó el proceso en el que 13 EPS dieron por finalizada la etapa de oferta, en la negociación conjunta, para la compra de medicamentos de alto costo, enfermedades huérfanas y otras patologías de riesgo alto en salud.

“Generar confianza en esta etapa inicial del proceso a través de la participación comprometida de 24 laboratorios y 13 EPS, es fundamental para avanzar”, aseguró el superintendente de salud.

En total son tres etapas de este proceso de negociación en bloque, en esta primera parte ofertaron 24 laboratorios, 19 multinacionales y 5 colombianos, con este acuerdo se espera beneficiar a 269 mil pacientes.

“Esperamos que, de esta manera, y con la confianza generada hasta ahora, se puedan consolidar las siguientes fases del proceso y se generen soluciones reales en el acceso oportuno y completo a las tecnologías en salud por parte de los pacientes que más los requieren”, señaló el funcionario.

Dentro de los medicamentos que entraron en esta primera fase de oferta, se priorizaron aquellos para la atención de pacientes con enfermedades huérfanas, cánceres, cardiovasculares y otras patologías crónicas y de alto costo.