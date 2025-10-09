Superservicios visitó al operador del mercado de energía, XM

Felipe Durán Carrión, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, este jueves, 9 de octubre, visitó en Medellín las instalaciones del operador del Sistema de Interconexión Nacional y Administrador del Mercado de Energía Mayorista, XM; dicha visita se realizó con el fin de hacer seguimiento al comportamiento de los mercados eléctricos del país.

Le puede interesar: MinEnergía garantiza que no habrá racionamiento de energía ni de gas en la Costa

Según lo expuesto por el ente de control, el superintendente Durán “sostuvo una reunión con el equipo directivo y técnico de XM, en la que se evaluó el comportamiento reciente del mercado de energía, los precios en el mercado mayorista y las condiciones de generación y transmisión eléctrica a nivel nacional”.

Así Asimismo, el alto funcionario explicó que dicha visita se generó cumpliendo la petición del presidente de la República, Gustavo Petro, de hacer seguimiento permanente a los mercados de energía con la idea de “garantizar que el sistema funcione con equidad y transparencia”.

En medio de la visita se confirmó que el superintendente Durán, participó en la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento (Cacsse), donde se mantiene estricto monitoreo sobre el avance del mantenimiento programado de la planta regasificadora de Cartagena (SPEC). En este punto, al igual que el Ministerio de Minas y Energia, el ente de control y vigilancia entregó un parte de tranquilidad sobre el abastecimiento de gas y energía eléctrica para el país.