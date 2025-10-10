Regiones

Calle de Rodaje Bravo del Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta será intervenida: Aerocivil

Una de las vías internas que conecta la pista principal con la plataforma de parqueo, lleva más de dos años inhabilitada por un defecto estructural, lo que generaría un ‘trancón aéreo’.

Calle de Rodaje Bravo del Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta será intervenida: Aerocivil/ Sec. Desarrollo Económico

Calle de Rodaje Bravo del Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta será intervenida: Aerocivil/ Sec. Desarrollo Económico

Santa Marta

Una comisión de la Secretaría de Desarrollo Económico realizó una visita técnica de seguimiento a la calle de rodaje Bravo, infraestructura clave del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que desde hace más de dos años presenta inoperatividad y ha generado limitaciones en la operación aérea de la ciudad.

Esto luego de conocerse la denuncia por parte del representante de la Asociación de Empresarios del Magdalena, José Miguel Verdugo, el cual evidenció que el aeropuerto Internacional Simón Bolívar enfrenta una grave limitación operativa.

Le puede interesar:

Se invertirán $75.000 millones para la modernización del Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta

Durante la inspección, el director de Operaciones de la Aeronáutica Civil, coronel Andrés Otero, confirmó que la entidad intervendrá la calle de rodaje Bravo y estará habilitada para la Cumbre CELAC, garantizando operaciones seguras y eficientes.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad