Calle de Rodaje Bravo del Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta será intervenida: Aerocivil

Santa Marta

Una comisión de la Secretaría de Desarrollo Económico realizó una visita técnica de seguimiento a la calle de rodaje Bravo, infraestructura clave del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que desde hace más de dos años presenta inoperatividad y ha generado limitaciones en la operación aérea de la ciudad.

Esto luego de conocerse la denuncia por parte del representante de la Asociación de Empresarios del Magdalena, José Miguel Verdugo, el cual evidenció que el aeropuerto Internacional Simón Bolívar enfrenta una grave limitación operativa.

Le puede interesar:

Se invertirán $75.000 millones para la modernización del Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta

Durante la inspección, el director de Operaciones de la Aeronáutica Civil, coronel Andrés Otero, confirmó que la entidad intervendrá la calle de rodaje Bravo y estará habilitada para la Cumbre CELAC, garantizando operaciones seguras y eficientes.