Defensoría del Pueblo alerta riesgo de desplazamiento masivo en Bajo Calima

Buenaventura

La Defensoría del Pueblo se sumó a las voces de alerta por la grave crisis humanitaria que atraviesan las comunidades del Bajo Calima, en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

El organismo advirtió que los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley mantienen a la población en confinamiento y riesgo de desplazamiento.

“La confrontación entre las disidencias de las extintas FARC, el ELN y el Clan del Golfo mantiene a comunidades afrodescendientes e indígenas en una crisis de confinamiento prolongado y en riesgo de desplazamiento, particularmente a la comunidad de La Colonia, perteneciente al Consejo Comunitario del Bajo Calima, donde han sido afectadas 516 familias (1.419 personas)”, señala el comunicado.

Además, reportó asesinatos selectivos, reclutamiento de menores, violencia sexual y el uso de drones con explosivos cerca de instituciones educativas.

“El pasado 22 de septiembre la columna Wilson González del frente Jaime Martínez de las disidencias de Mordisco de las extintas FARC realizaron una incursión armada ingresando a la institución educativa de la vereda mientras los niños, niñas y adolescentes se encontraban en clases, desde ahí hostigaron a la Fuerza Pública con armas de fuego y drones cargados de explosivos, impidiendo que los estudiantes salieran”, agrega.

La Defensoría pidió que se atienda la solicitud enviada desde el pasado 23 de septiembre a los ministerios del Interior y de Defensa, al ICBF, a la Gobernación del Valle y a la Alcaldía de Buenaventura, en la que solicitó acciones urgentes y coordinadas para garantizar el acceso humanitario y establecer una ruta de atención al confinamiento.