Desmantelan fábrica de estupefacientes que se escondía con la fachada de una barbería en Bogotá

Bogotá

Tras varias denuncias ciudadanas, las autoridades en Bogotá realizaron un operativo con el que lograron desmantelar una olla de microtrafico en el barrio Madelena, de la localidad de Ciudad Bolívar. Los expendedores utilizaban como fachada una barbería para operar, sin levantar sospecha, en el sector.

En el operativo se incautaron:

Bolsas de tusi.

Un arma traumática

Una papeleta para la preparación del tusi.

Frascos de ketamina.

Marihuana.

Cocaína.

103 pastillas para la elaboración del tusi.

Con este operativo se afecta la renta criminal de millones de pesos mensuales que recibían estos traficantes tras la venta de la droga.

Sumado a esto, dos personas fueron capturadas en flagrancia y deberán responder por los delitos de porte, fabricación y distribución de estupefacientes.

“No vamos a bajar la guardia, le seguimos la pista a más delincuentes como estos que se lucran tras la venta de estupefacientes y le quitan la tranquilidad a los residentes de la zona. Seguimos avanzando en diferentes operaciones que permiten debilitar estas estructuras criminales. Estas acciones se seguirán realizando de manera continua, no solo en Ciudad Bolívar, sino en todas las localidades de la capital del país”, dijo César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Además, los dueños y clientes del lugar estaban consumiendo bebidas alcohólicas, razón por la cual, “bajo la Ley 1801 de 2016, se selló el establecimiento, prohibiendo así que el local pueda abrir sus puertas al público y ejercer su actividad comercial”.