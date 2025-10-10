Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 9 de octubre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el desempeño de la Selección Colombia en el Mundial sub-20.
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 8 de octubre de 2025
01:40:10
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche este capítulo completo a continuación:
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 9 de octubre de 2025
01:38:31
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles