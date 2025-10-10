Fue dejada en libertad la docente Yuleima Duarte, secuestrada en la región del Catatumbo

Catatumbo

En las últimas horas fue liberada la docente Yuleima Duarte, quien había sido secuestrada la semana anterior en Convención, Norte de Santander.

El hecho se presentó cuando la educadora se dirigía a la Institución Educativa Agrícola donde laboraba. Hombres armados la interceptaron cerca a la estación de policía y se la llevaron con rumbo desconocido.

Su liberación se produjo en el mismo lugar donde fue secuestrada. Sin embargo, se desconocen los detalles sobre las circunstancias del hecho.

Se pudo conocer que, los captores, estarían exigiendo una alta suma de dinero por su liberación. Sin embargo, se desconoce si el pago se realizó o no.

La docente se encuentra bajo observación médica y en compañía de sus seres queridos.

Desde Fecode, se advierte que son 150 los docentes que se encuentran bajo amenazas en la región del Catatumbo.