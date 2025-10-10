Murió el actor Carlos Barbosa, figura del cine, la televisión y el teatro colombiano

Este 10 de octubre murió el actor caleño Carlos Barbosa, quien se dedicó gran parte de su vida a la actuación en la televisión, el cine y el teatro colombiano.

La familia de Barbosa confirmó que el actor, de 81 años, murió tras luchar contra una enfermedad que padeció en los últimos años. Se trataba de un mieloma múltiple, un tipo de cáncer originado en la médula ósea.

A pesar de que era arquitecto de la Universidad del Valle, su vida estuvo dedicada a la actuación y, recientemente, había trabajado en la serie ‘Dejémonos de Vargas’, del Canal RCN.

Además, es recordado por sus papeles en producciones como ‘Los Pecados de Inés de Hinojosa’, ‘La Saga, Negocio de Familia’, ‘Vuelo Secreto’, ‘Bermúdez y el Clon’, ‘La abuela’, ‘El Gallo de oro’ y ‘Don Chinche’.

A lo largo de su carrera, Barbosa también fue homenajeado y recibió reconocimientos en los Premios India Catalina en la categoría ‘Mejor Actor’ por su desempeño en producciones como ‘Pasiones Secretas’ y ‘El Divino’, entre otras.

Varias organizaciones expresaron sus condolencias a la familia del actor, entre ellas RTVC a través de Señal Memoria:

“Señal Memoria lamenta el fallecimiento de Carlos Barbosa: actor colombiano de TV, teatro y cine, presente en producciones de gran recordación para los colombianos, como “Vuelo Secreto”, “Los Cuervos” y “Los pecados de Inés de Hinojosa”. Barbosa, nacido en Cali, tenía 81 años”.

La Secretaría de Cultura de Bogotá también se pronunció:

“Desde #CulturaBogotá lamentamos profundamente la partida de Carlos Barbosa Romero, actor, maestro y figura esencial del teatro, la televisión y la cultura de la ciudad. Hoy deja una huella imborrable en la memoria artística del país: su trabajo seguirá inspirando a quienes creen que el arte es una forma de vida y una manera de entendernos como sociedad”.

