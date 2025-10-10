El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Va a ser muy difícil”: experto sobre el alto al fuego en Gaza

Este jueves, 9 de octubre, el líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró que recibió garantías por parte de los mediadores del conflicto (Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía) de que la “guerra ha terminado por completo” en la Franja de Gaza.

Es por esto por lo que Néstor Rosanía, experto catedrático en conflictos armados pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y entregó detalles de esta guerra.

¿En qué momento arranca el conflicto entre Israel y Palestina?

De acuerdo con el experto, el conflicto no comenzó el 7 de octubre de 2024, sino que por el contrario es algo que inició en 1948 producto de la colonización.

“No es un conflicto entre la izquierda y la derecha, algo que han querido vender acá en Colombia”, dijo.

Además, aseguró que el conflicto inició cuando expulsaron a los palestinos de su propio territorio y se creó el estado de Israel algo que se llamó “la nakba”.

Rosanía explicó que el territorio históricamente fue habitado por los árabes palestinos; no obstante, en 1982 se construyó concepto del ‘hogar nacional judío’, es decir, un país único para los israelíes.

“Poco a poco llevaron población judía estos territorios, después del holocausto Nazi de la Segunda Guerra Mundial más judíos llegaron a ese territorio y lo Naciones Unidas tomó la decisión de partir el territorio en dos uno para la comunidad judía sionista y otro para los palestinos, fue así como nació el plan de partición de 1947”.

Asimismo, Rosanía afirmó que después de esto se han producido diferentes guerras en las que Israel se ha apropiado de territorio palestino hasta dejarlos solo en dos puntos: Gaza y Cisjordania.

¿Habrá un fin definitivo de la guerra?

De acuerdo con el experto, “va a ser muy difícil”, puesto que si bien es cierto que se acordó parar las hostilidades, que se liberen los secuestrados y que el Ejército de Israel se retire parcialmente. Los problemas llegaran en la segunda fase, cuando en teoría Hámas debe entregar las armas

¿A quién se las van a entregar y quien va a controlar estos territorios? Cuestionó.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “Va a ser muy difícil”: experto sobre el alto al fuego en Gaza 07:07 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vea el programa: