Luna Valentiva Barreto es la sogamoseña que fue detenida por Israel cuando se dirigía a Gaza en la flotilla que llevaba ayuda / Foto: Suministrada.

“Tomó la decisión de entregar su vida”: amiga de Luna Barreto, la joven detenida por Israel

El miércoles, primero de septiembre, la Cancillería de Colombia, mediante un comunicado, confirmó que dos colombianas son integrantes de la Flotilla Global que se encontraba de camino a Gaza con ayuda humanitaria.

En el mismo comunicado, la Cancillería rechazó el “secuestro en aguas internacionales”, por parte de las fuerzas armadas israelíes. Asimismo, confirmó que Luna Barreto y Manuela Bedoya son las connacionales retenidas por Israel.

Es por esto por lo que, Manuela Guadalupe, amiga cercana de Luna Barreto, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y comentó lo sucedido.

¿Cuándo fue el último contacto de Luna Barreto?

De acuerdo con Guadalupe, el círculo cercano de Luna Barreto perdió contacto con ella el mismo día que la Flotilla fue interceptada por las fuerzas israelís.

“Ayer fue una transmisión en vivo y la última comunicación mediante mensaje fue hace dos días. Nos estamos intentando contactar con su esposo”, mencionó.

¿Luna sabia las posibles consecuencias del viaje?

Por otra parte, Manuela aseguró que Luna Barreto conocía los riegos del viaje, pese a esto “Ella tomó la decisión de entregar su vida, su alma (…) ella estaba muy segura”

Además, afirmó que Luna tomó la decisión de hacer dicho viaje “desde hace tres años”

