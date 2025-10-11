Al menos cuatro personas murieron en tiroteo en una secundaria en Misisipi, EE.UU.

Al menos cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante una celebración deportiva en una escuela secundaria de Misisipi (Estados Unidos), según informaron medios locales.

El incidente tuvo lugar el viernes 10 de octubre en la noche, a las afueras de las instalaciones universitarias, según indicó el alcalde de la ciudad de Leland.

Cuatro de los heridos están en condición crítica y fueron transportados al Centro Médico de la Universidad de Misisipi. Las autoridades informaron que la investigación sobre el incidente continúa abierta y aún no han revelado la identidad de las víctimas.

Estados Unidos ha registrado al menos 300 tiroteos masivos en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive. En cada uno de estos incidentes, al menos cuatro personas recibieron disparos, sin contar al atacante.

