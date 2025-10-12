“Nosotros conseguimos medallas, que el Gobierno mantenga el presupuesto”: Jeison López

Yeison López en el Mundial de Halterofilia 2025 / @jeison_lopez99

Jeison López, colombiano que consiguió dos oros y una plata en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en Noruega, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar de sus logros, pero también para hacerle un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Mencionó que al llegar a Noruega estaba motivado para hacer un buen papel y conseguir medallas.

Sobre el presupuesto para el deporte en el 2026, López aseguró que el deporte cambia vidas, por lo que pidió que el Gobierno Petro mantenga esta ayuda para los deportistas de alto rendimiento.

“Realmente se lo dejo a los dirigentes. Nosotros como deportistas estamos haciendo el trabajo y es una manera de hacerle un llamado al Gobierno de que el deporte es algo que nos une y nos cambia la vida”, dijo.

“Nosotros conseguimos las medallas, que el Gobierno se encargue de mantener el presupuesto”, añadió.

Mensaje para los jóvenes deportistas

El deportista mencionó que si tuviera que enviarle un mensaje a su niño del pasado sería que “jamás se rinda, que la vida en el deporte no es fácil, pero todo sacrificio trae su recompensa”.

De la misma manera, se definió como una persona que trabaja duro para conseguir lo que quiero. Por lo que ahora, la idea que tiene es arrancar el ciclo Olímpico en los Bolivarianos.

Finalmente, resaltó que su familia es la inspiración que tiene, “son mi fuerza emocional”.

