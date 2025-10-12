Video: Carbonero liquida el partido y anota el 4-0 sobre México
Pese a algunas rotaciones en el equipo colombiano, la Selección aseguró la goleada.
Este sábado, 11 de octubre, la Selección Colombia se enfrentó a México en el primero de los amistosos preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Tras la salida de James Rodríguez y el ingreso de Juan Fernando Quintero, Colombia no se echó para atrás y siguió atacando.
El 10 de River recibió y como la pierna izquierda le puso un hermoso pase en profundidad a Carbonero que con la punta del pie envió el balón a dentro de la red.