Video: Carbonero liquida el partido y anota el 4-0 sobre México

Pese a algunas rotaciones en el equipo colombiano, la Selección aseguró la goleada.

Colombia&#039;s midfielder #20 Juan Quintero celebrates scoring his team&#039;s third goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Colombia and Bolivia at the Roberto Melendez Metropolitan stadium in Barranquilla, Colombia on September 4, 2025. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

Colombia's midfielder #20 Juan Quintero celebrates scoring his team's third goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Colombia and Bolivia at the Roberto Melendez Metropolitan stadium in Barranquilla, Colombia on September 4, 2025. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

Este sábado, 11 de octubre, la Selección Colombia se enfrentó a México en el primero de los amistosos preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras la salida de James Rodríguez y el ingreso de Juan Fernando Quintero, Colombia no se echó para atrás y siguió atacando.

El 10 de River recibió y como la pierna izquierda le puso un hermoso pase en profundidad a Carbonero que con la punta del pie envió el balón a dentro de la red.

Vea el último gol de la Selección:

