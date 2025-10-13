Adulto mayor fue asesinado cerca de su vivienda en Soledad, Atlántico

El hecho violento se registró la mañana de este 11 de octubre, en una vía pública del municipio de Soledad en el departamento del Atlántico.

Según se conoció, sujetos armados llegaron hasta una vivienda en inmediaciones de la carrera 14 con calle 45, en el barrio Tajamar, donde atacaron a un adulto mayor con arma de fuego.

Al parecer, el ataque se produjo después de un corto intercambio de palabras.

Los presuntos sicarios, que se movilizaban a bordo de una motocicleta, huyeron de la zona con rumbo desconocido tras el crimen.

Por su parte, se conoció que la víctima, identificada como Joaquín Enrique Bernal Matute de 72 años, falleció de inmediato.

Por lo pronto, las autoridades investigan el hecho y buscan esclarecer los móviles del grave episodio que encendió las alarmas en el área metropolitana de Barranquilla.