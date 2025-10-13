“Por fin tenemos paz en Oriente Medio”, declaró Trump en la cumbre sobre Gaza en Egipto

El presidente estadounidense Donald Trump proclamó el lunes, 13 de octubre, la “paz en Oriente Medio” tras firmar junto a los líderes de Egipto, Catar y Turquía una declaración como garantes del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

Lea también: Trump llegó a Egipto para copresidir la firma del fin de dos años de guerra en Gaza

“Juntos hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio”, afirmó Trump en un discurso dirigido a los mandatarios internacionales reunidos en la cumbre sobre Gaza, celebrada en el balneario egipcio de Sharm el Sheij.

Trump, después del discurso del anfitrión egipcio Abdelfatah al Sisi, señaló que “este es el día en que personas de toda la región y del mundo han estado trabajando, esforzándose, esperando y rezando, pues han logrado cosas durante el último mes que considero realmente impensables”.

Aseveró que “nadie pensó que esto pudiera suceder con el acuerdo histórico que acabamos de firmar. Esas oraciones de millones finalmente han sido escuchadas”.

En referencia a las figuras políticas que han acudido a la cita de hoy, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Trump dijo que son “grandes líderes”.

“Tras años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra en Gaza ha terminado. La ayuda humanitaria está llegando a raudales, incluyendo cientos de camiones cargados de alimentos, equipo médico y otros suministros, gran parte de los cuales han sido pagados por las personas presentes en esta sala”, dijo.

Momentos antes, el estadounidense afirmó que ha cerrado numerosos acuerdos, pero reconoció que este es el acuerdo “más grande y complejo; y también es el lugar que podría provocar problemas tremendos, como la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial comenzaría en Oriente Medio y eso no va a ocurrir”.

Escuche W Radio en vivo aquí: