Presunto delincuente fue abatido en enfrentamiento con un policía en Montería

La Policía Metropolitana de Montería confirmó el deceso de un presunto delincuente, quien habría estado involucrado en un incidente con un miembro de la Policía Nacional; hecho ocurrido este fin de semana en el barrio Tacasuán, sur de la capital cordobesa.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta abordaron al uniformado y lo intimidaron haciendo uso de un arma de fuego. Ante la situación, el funcionario reaccionó de forma inmediata, causándole dos heridas a uno de los agresores.

Según reveló el coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, esta persona fue trasladada hasta un centro asistencial, donde se confirmó su deceso; mientras que su acompañante permanece prófugo de las autoridades, luego de que emprendiera la huida en medio del enfrentamiento.

“Estamos adelantando las actividades correspondientes para lograr la identificación del otro sujeto y su captura”, afirmó el coronel Ruiz.

Sobre el occiso también se conoció que era oriundo de la ciudad de Cartagena, y se encontraba vinculado a un proceso penal por el delito de porte ilegal de armas de fuego.