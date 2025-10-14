Capturan a alias ‘Quesero’, pieza clave en las finanzas del GAO ELN en Arauca

Tropas del Gaula Militar Arauca de la Décima Octava Brigada, en una operación conjunta, coordinada e interagencial con la Policía Nacional, la Armada de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de alias ‘Quesero’ y alias ‘Salvador’, integrantes de la red de apoyo al terrorismo de la Comisión Rafael Villamizar, del Frente Domingo Laín Sanz, del GAO ELN, en el casco urbano del municipio de Arauca, capital del departamento.

Los capturados son señalados por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, homicidio, actos de terrorismo y financiación.

Alias ‘Quesero’, cabecilla principal de finanzas de esta estructura criminal, era el encargado de administrar las rentas ilícitas producto de cobros extorsivos a ganaderos, transportadores, comerciantes y contratistas, así como del control del contrabando entre Colombia y Venezuela desde el municipio de Arauca.

Este sujeto coaccionaba a comerciantes locales, condicionando el desarrollo normal de sus actividades económicas, para obligarlos a suministrar material logístico destinado a las estructuras armadas del Frente Domingo Laín Sanz.

En el desarrollo de la misma operación fue capturado alias Salvador, quien dinamizaba actividades proselitistas mediante la instalación de banderas, pancartas y grafitis alusivos al aniversario 61 del ELN, en el municipio de Arauca.