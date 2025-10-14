”Colombia sabrá lo que hay detrás”: procurador advierte tras ataque de Montealegre en su contra

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció tras el anuncio del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien lo acusó de prevaricador y de estar incluso involucrado en un “acto de corrupción”.

El ministro Montealegre señaló además que el procurador general tiene una “alianza” con Abelardo De la Espriella para amordazarlo.

Durante una reunión interinstitucional para el futuro de la región de La Mojana, el procurador Eljach se pronunció y aseguró que muy pronto se conocerán las reales razones del ataque del ministro.

“En su momento Colombia sabrá qué hay detrás de esto”, afirmó el jefe del Ministerio Público.

Eljach asimismo acotó que no acostumbra manifestarse en público sobre asuntos que terminarán siendo de su competencia, en vista de que cualquier eventual sanción o decisión frente a la investigación contra el ministro, le corresponde en segunda instancia.