Cursos cortos gratuitos con certificado Cámara de Comercio Bogotá: ¿Cuáles hay y cómo inscribirse?

Después de culminar el bachillerato académico, miles de jóvenes colombianos buscan la manera de continuar aprendiendo para formarse en el área de interés; por eso, muchos optan por inscribirse a cursos gratuitos ofertados por Instituciones de Educación Superior (IES) que cuenten con acreditación del Ministerio de Educación Nacional.

Sin embargo, también existen cursos complementarios que pueden ayudar a potenciar aún más los conocimientos específicos.

La Cámara de Comercio de Bogotá implementó una nueva plataforma del Campus Virtual donde toda la comunidad podrá a acceder a una oferta de formación sin costo, donde podrán fortalecer sus conocimientos para emprender o potenciar el crecimiento de su empresa o negocio.

¿Cómo funcionan los cursos de la Cámara de Comercio de Bogotá?

Se trata de más de 130 cursos en línea autogestionados, gratuitos, rápidos y navegables desde cualquier dispositivo, donde el aprendiz tendrá la posibilidad de manejar su tiempo. Eso sí teniendo en cuenta que:

Solo tiene 30 días, a partir de su inscripción, para finalizar el curso.

Cada curso le otorgará un certificado de asistencia virtual.

¿De qué tratan los cursos que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá?

Según expresa la Cámara de Comercio de Bogotá en su página web, los cursos están enfocados a diferentes áreas del cómo la economía del conocimiento, la economía popular, emprendedores, empresarios, marketing digital, microempresarios y reindustrialización.

Allí se abordan temáticas como:

Estrategia

Financiero y financiamiento

Gestión Humana

Innovación

Internacionalización

Legal y Normativo

Legal y trámites

Mercadeo y ventas

Producción y calidad

Solución de controversias

Sostenibilidad

Transformación digital

¿Cómo inscribirse y cuáles son los cursos de la Cámara de Comercio de Bogotá?

Para inscribirse a los cursos de la Cámara de Comercio de Bogotá basta con ingresar al link oficial de la plataforma, registrarse y, desde su usuario, aplicar a todos los cursos que desee, eso sí, es importante tener en cuenta que debe cumplir con los plazos de finalización para la obtención del certificado.

Asimismo, algunos de los más de 100 cursos que hay disponibles para su aprendizaje son:

Transformación digital para las empresas.

Análisis de métricas.

¿Cómo financiar tu plan de negocios?

Diseño de plan económico y financiero.

Canales de comercialización y distribución para tu microempresa.

Estrategias de branded content para lograr conexión con los clientes.

Branding y gestión de marca.

Técnicas de ventas.

Lo que debes saber para crear una startup.

¿Cómo hacer contratos con clientes y proveedores?

Entre otras, para ver el listado completo e inscribirse y empezar los cursos, ingrese al link a continuación: https://catalogocampus.ccb.org.co/courses