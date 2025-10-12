¿Cuáles son las 20 ciudades más pobladas del mundo en 2025? Tres hacen parte de Latinoamérica

La revista científica, National Geographic, hizo público el top 20 de las ciudades más pobladas a nivel mundial. Este listado se desarrolla después de la publicación de la evaluación anual del crecimiento geográfico de las zonas urbanas por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su División de Población y ONU-Hábitat.

Actualmente, se estima que la mitad de la población mundial vive en ciudades. Además, estas zonas urbanas han venido expandiéndose dentro del territorio en tamaño y número de habitantes, lo que genera un impacto en la manera en la que se vive y se desplaza.

En el análisis de National Geographic, de acuerdo con las estadísticas de la ONU, este año la lista de los países más poblados no ha variado mucho en comparación al año anterior, solo hay algunos cambios mínimos en las cifras y posiciones.

Lista de las 20 ciudades más pobladas del mundo en 2025

Tokio (Japón): 37.036.000 habitantes Nueva Delhi (India): 34.666.000 habitantes Shanghái (China): 30.482.000 habitantes Dhaka (Bangladesh): 24.653.000 habitantes El Cairo (Egipto): 23.074.000 habitantes Sao Paulo (Brasil): 22.990.000 habitantes Ciudad de México (México): 22.752.000 habitantes Pekín (China): 22.596.000 habitantes Mumbai (India): 22.098.000 habitantes Osaka (Japón): 18.922.000 habitantes Chongqing (China): 18.171.000 habitantes Karachi (Pakistán): 18.077.000 habitantes Kinshasa (República Democrática del Congo): 17.778.000 habitantes Lagos (Nigeria): 17.156.000 habitantes Estambul (Turquía): 16.237.000 habitantes Calcuta (India): 15.845.000 habitantes Buenos Aires (Argentina): 15.752.000 habitantes Manila (Filipinas): 15.231.000 habitantes Cantón (China): 14.879.000 habitantes Tianjin (China): 14.704.000 habitantes

De acuerdo con este listado, el continente asiático cuenta con un alto número de ciudades pobladas, pues 14 de las 20 urbanizaciones pertenecen a Asia. Lo que refleja un índice elevado en su densidad poblacional.

Conozca las 10 mejores ciudades para vivir en el mundo:

De acuerdo con los resultados del Índice Global de Habitabilidad 2025 de la Economist Intelligence Unit (EIU) sobre las mejores ciudades para vivir en 2025, este es el top 10:

Copenhague, Dinamarca Viena, Austria Zúrich, Suiza Melbourne, Australia Ginebra, Suiza Sydney, Australia Osaka, Japón Auckland, Nueva Zelanda Adelaida, Australia Vancouver, Canadá

Escuche W Radio en vivo aquí: