Aprenda inglés gratis en Universidad de California: es para principiantes y 100% virtual

El inglés se ha convertido en una herramienta que es necesaria para comunicarse al viajar, pero también es un punto extra para el mercado laboral.

Aunque suele ser costoso acceder a clases que enseñen un segundo idioma, también existen alternativas en las que puede aprender con precios más asequibles o sin necesidad de gastar dinero.

Una de estas posibilidades de aprendizaje es a través de cursos que brindan instituciones internacionales como la Universidad de California.

En esta ocasión, la universidad de California puso a disposición de todas las personas con acceso a internet, el curso ‘Aprenda inglés: Gramática inicial’, el cual ofrece herramientas para que los estudiantes aprendan de una manera sólida y confiable sobre los conceptos básicos de la gramática inglesa.

Este curso tiene una duración de un mes, aproximadamente, y brinda un plan de trabajo flexible para los estudiantes.

¿Qué aprende en este curso?

Cabe aclarar que este curso es para personas que desean empezar de cero o tienen conocimiento nulo o básico del inglés, por lo que podrá adquirir los siguientes conocimientos prácticos para defenderse con este idioma:

Vocabulario

Gramática

Comprensión lectora y de audio

Contenido de alta calidad

Formas verbales

Herramientas educativas interactivos

Evaluación y seguimiento de progreso

Flexibilidad y autonomía

¿Qué temas se trabaja?

Se aprenderá sobre los fundamentos de la gramática inglesa, a través e tres módulos:

Formas verbales y tiempo presente simple.

Preguntas, tiempos presente progresivo y futuro.

Pretérito simple.

Estos conocimientos se adquirirán mediante Coursera, una plataforma conocida por ser un puente en el aprendizaje de cursos de alta calidad impulsados por instituciones prestigiosas.

¿Cómo inscribirse al curso?

Para poder registrarse al curso brindado por la universidad de California tenga presente los siguientes pasos:

Visite la página de Coursera, dando clic en: Aprenda inglés: Gramática Inicial, Universidad de California.

Dentro de la página y la información suministrada, encontrará un botón que dice ' Inscribirse gratis’ .

. Posteriormente, regístrese y cree una cuenta nueva o, si ya tiene una, simplemente inicie sesión.

Elija la opción gratuita o, si desea obtener el certificado puede pagar, pero no es obligatorio para aprender.

Ya inscrito, acceda a todas lecciones y practique el idioma ingles a su ritmo (también puede descargar la aplicación de Coursera).

