Hombre de 84 años murió ahogado tras caer con su vehículo a un caño en Suba, en Bogotá

Bogotá

Este lunes festivo, en el barrio Puente Largo, en el norte de Bogotá, se vivió una verdadera tragedia, luego de que un hombre muriera ahogado tras caer en el caño de la zona, que estaba totalmente lleno debido a las fuertes lluvias que se vivieron en Bogotá.

Según los vecinos del sector, el señor habría ingresado al caño por una vía alterna que no está señalizada y que se usa por la autoridades para limpiar el caño. De un momento a otro, el hombre terminó con el agua dentro de su vehículo. Además, el señor de 84 años alcanzó a llamar a su familia antes de fallecer.

Ante los hechos, los bomberos de la estación Ferias, con apoyo de los Equipos de Salvamento y Rescate Acuático y de Aeronaves No Tripuladas, realizaron la búsqueda del vehículo que cayó al canal de aguas en la Transversal 54 con Calle 114.

Finalmente, según el reporte, se hizo navegación con bote, escombreo del fondo del afluente y sobrevuelo con drones, sin resultados positivos.