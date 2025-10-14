La Procuraduría lanza la estrategia “Paz Electoral” para garantizar la transparencia en los comicios

Colombia

La Procuraduría General de la Nación presentó oficialmente la estrategia “Paz Electoral”, una línea de trabajo estratégico que busca garantizar la transparencia, seguridad y legitimidad del proceso electoral de 2026, en el que se elegirán el nuevo Congreso de la República y la Presidencia de la República.

Esta iniciativa, promovida por el procurador general Gregorio Eljach, se enmarca dentro de las dos estrategias principales de su gestión: “Diálogo para Construir Consensos” y “Procuraduría en las Regiones”, con el propósito de fortalecer la presencia del Ministerio Público en todo el territorio nacional y fomentar la participación democrática en un ambiente de respeto y legalidad.

Paz Electoral: una estrategia para garantizar elecciones transparentes

“Paz Electoral” convierte a la Procuraduría General de la Nación en garante del proceso electoral 2026, velando por el cumplimiento estricto del calendario electoral, la observancia de la ley y la protección de los derechos de todos los actores políticos y ciudadanos.

La estrategia contempla el trabajo articulado con los organismos del Estado, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la sociedad civil, para contrarrestar cualquier amenaza que ponga en riesgo la integridad del proceso electoral y asegurar la transparencia en los más de 14.000 puestos de votación ubicados en todo el territorio nacional.

Decálogo de la Paz Electoral