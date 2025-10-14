Pareja de esposos fueron secuestrados en zona rural del municipio de Tibú

Catatumbo

La comunidad del municipio de Tibú, en Norte de Santander, alertan por el secuestro de una pareja de esposos. El hecho se habría presentado en zona rural de este municipio.

Las víctimas son Ender Angarita y Yany Barrientos, quienes al parecer fueron alcanzados por hombres armados, cuando se movilizaban en una camioneta hacia el casco urbano.

De momento se desconocen quienes serían los responsables de esta acción, mientras la comunidad resalta que en menos de una semana, cuatro personas han sido secuestradas en la región del Catatumbo.

Más secuestros en la región

El primer caso se presentó el pasado miércoles 8 de octubre, cuando Belisario Peñaranda de 80 años, fue secuestrado desde la vereda La Esmeralda, zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Posteriormente, el sábado 11 de octubre, Álvaro Antonio Páez Ortiz de 43 años fue secuestrado cuando se desplazaba en un vehículo particular, sobre la vía nacional Cúcuta - Ocaña.

Organizaciones sociales están advirtiendo que grupos armados están nuevamente implementando los secuestros extorsivos en el Catatumbo.