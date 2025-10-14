Resultados Chontico Día: hoy martes 14 de octubre

El chance Chontico es uno de los juegos de azar más populares en el país. El Chontico juega dos veces en el día y la versión de la tarde se juega todos los días de la semana. Chontico Día juega a la 1:00 de la tarde y la versión de la noche, hacia las 7:00.

El Chontico se ha convertido en uno de los chances favoritos de los colombianos y sus juegos inspiran a miles de apostadores y su nombre, según su creador, está inspirado en el chontaduro, la fruta típica de Valle del Cauca.

Resultados Chontico Día de hoy, martes 14 de octubre

Este martes 14 de octubre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico Día y estos fueron los resultados.

Número ganador: 4470

La Quinta: 7

¿Cuánto paga el Chontico si se lo gana?

El Chontico es una especialidad de chance y paga igual que otros sorteos de este tipo.

Premio mayor: si usted acierta las 4 cifras del número ganador, podrá ganar hasta 4.500 veces lo apostado. Por ejemplo, si apostó $1.000, podría recibir hasta $4.500.000. Si es combinado, recibe $208 por peso apostado

Premio menor: si acierta las 3 últimas cifras, recibirá un premio de $400, por peso apostado. Si es combinado, $83 por peso apostado , de acuerdo con las reglas del sorteo.

, de acuerdo con las reglas del sorteo. Otros premios: también puede ganar si acierta 2 cifras, e incluso, en algunos casos, si acierta las 2 primeras o las 2 últimas del número ganador.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Escuche W Radio en vivo