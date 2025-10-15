Continúa el proceso judicial de la exrectora de la Uniautónoma: se declaró víctima de montaje

Barranquilla

Durante la última audiencia del caso por el crimen del ganadero Fernando César Cepeda Vargas, la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce, se declaró víctima de un montaje.

En medio de los alegatos de conclusión, la exdirectiva académica también sostuvo que ha sido constantemente extorsionada por parte de exparamilitares.

Gette, que ha sido señalada como presunta determinadora del asesinato, aseguró que es “totalmente inocente”, de los delitos que le son imputados.

Asimismo, afirmó que ha sido víctima de persecución judicial y mediática, explicando que, desde su captura ha tenido 14 procesos penales.

En sus declaraciones, también insistió en que no hay pruebas de ninguno de los hechos que se le atribuyen y que incluso, habría una supuesta manipulación de evidencias.

Por otro lado, cuestionó las administraciones que tuvo la universidad después de su salido, señalando que, han sido 8 los rectores del alma mater que se han “aprovechado de que no había nadie con sentido de pertenencia para proteger” la institución.

“Hoy está a un paso de la quiebra, queriendo justificar o tal vez legalizar las malas administraciones pasadas, pretende pasarla de universidad privada a universidad pública, rifándola como un trofeo”, aseveró.