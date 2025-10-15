Diez puntos fijos de venta de estupefacientes en Montería fueron desmantelados

Un duro golpe contra el microtráfico propinaron las autoridades en Montería, al lograr la desarticulación de diez puntos fijos de venta de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad.

El operativo, que se desarrolló de forma simultánea en los barrios La Unión, Cantaclaro y La Pradera, también permitió la captura de 10 personas dedicadas a esta actividad ilegal.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, durante ocho meses funcionarios de la institución, en coordinación con la Fiscalía, recopilaron el material probatorio con el que se demostraría que el accionar criminal de estas personas, también comprendía la venta de alucinógenos en parques y zonas aledañas a las instituciones educativas.

“Luego de ese recaudo probatorio se solicitaron las órdenes de captura. De los 10 aprehendidos, al parecer cinco delincuentes hacen parte de los expendios móviles de droga en cercanías a las instituciones educativas y entornos deportivos”, señaló el oficial.

“Estos delincuentes ya no miran la edad de a quién le comercializan la droga, sino que están buscando niños, debido a que por su desarrollo físico son más vulnerables para generarles esa narcodependencia. Por eso, el trabajo se continúa realizando para seguir atacando estas estructuras que vienen amenazando la salud pública, la seguridad y la convivencia”, añadió.

Las investigaciones indican que esta estructura criminal, que aparentemente mantenía nexos logísticos con el Clan del Golfo, obtenía rentas ilícitas superiores a los 90 millones de pesos mensuales.