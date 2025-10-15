Ministro Montealegre arremete de nuevo contra el procurador y pide investigar su patrimonio

En diálogo con el diario La Nación del Huila, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, volvió a irse de frente contra el procurador general, Gregorio Eljach.

Montealegre reveló detalles de la denuncia que presentó contra el jefe del Ministerio Público ante la Fiscalía, y señaló que solicitó que se investigue el patrimonio del procurador Eljach por su supuesta relación con Abelardo De la Espriella y otras personas.

“Pido que la Fiscalía investigue el patrimonio de Eljach, a fin de determinar si ha incurrido o no en un enriquecimiento ilícito, con ocasión de esta relación cercanas con personas cercanas a organizaciones criminales” afirmó.

Además, indicó que le pidió a la fiscal general Luz Adriana Camargo que “establezca” las “relaciones del procurador” con “personas cercanas el paramilitarismo”.

“Personas muy cercanas al paramilitarismo, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt condenado por corrupción, y además quien ha hecho negociaciones con el Clan del Golfo” afirmó.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Adicionalmente, el ministro de Justicia, solicitó que se investigue la “relación” entre el procurador con el expresidente Álvaro Uribe y anunció que recusó al jefe del ente de control, para que sea apartado del proceso disciplinario que le fue abierto por supuesta participación en política. “Carece de la imparcialidad necesaria para juzgarme” acotó.

Escuche W Radio en vivo