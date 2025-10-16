Becas ICETEX del 100% para estudiar virtual su pregrado: Requisitos, lista de carreras e inscripción

Joven estudiando desde casa y tomando notas en su cuaderno. En el círculo, logo del ICETEX (Fotos vía GettyImages y redes sociales)

Si bien actualmente un titulo universitario logra abrir miles de puertas y oportunidades laborales mucho más fácil, hay quienes buscan no solo quedarse con el diploma profesional sino que buscan crecer más y así, acercarse a mejores trabajos.

Sin embargo, hay quienes no tienen los recursos necesarios para seguir fortaleciendo la hoja de vida y se sienten obstaculizados.

Es por eso que entidades como el Icetex, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, constantemente ofrecen ayudas y alivios para todos los colombianos que están interesados en seguir estudiando.

Además de otorgar créditos educativos, la entidad está ofreciendo becas para realizar posgrados virtuales o presenciales con financiación del 100% en Colombia.

¿Cómo son las becas de ICETEX que financian el 100%?

ICETEX abrió becas de 50%, 70% y 100% con la Corporación Universitaria Iberoamericana – IBERO.

Aunque la convocatoria era hasta el 10 de octubre, la Comisión nacional de becas abrió inscripciones extraordinarias hasta el 24 de octubre de 2025.

Se trata de “una institución acreditada de Alta Calidad con más de 50 años de trayectoria que llega a todo el país apuntándole a la inclusión y accesibilidad a programas de educación superior”.

¿Cuáles son los requisitos para las becas de posgrado con ICETEX?

El programa está dirigido a graduados de bachillerato colombianos enfocados en áreas de interés como: ciencias básicas, tecnología e ingeniería.

Edad: La persona aspirante debe tener una edad comprendida entre 16 años y hasta 21 años al momento del cierre de la convocatoria. Puntaje global de las Pruebas ICFES Saber 11: Se evaluará el puntaje global de las Pruebas Saber 11 conforme al puntaje requerido. Formación académica requerida: Las personas aspirantes deben haber culminado sus estudios de bachillerato en una institución reconocida por la autoridad competente para ingresar a un pregrado. Es indispensable que las personas aspirantes cuenten con el título de Bachiller. Admisión definitiva ante la Universidad: Las personas aspirantes deben contar con la admisión definitiva por parte de la institución educativa para alguno de los siguientes programas de pregrado en el periodo 2025-2.

Más información: Icetex ofrece becas del 70% y 100% para maestrías virtuales: ¿cómo postularse?

¿Qué programas hay disponibles y cómo es la financiación?

ICETEX aseguró que se cubrirá el 50%, 70% o 100% del costo de matrícula, solo para los siguientes programas de pregrado:

Contaduría Pública.

Negocios Internacionales.

Ingeniería de Software.

Ingeniería Industrial.

Licenciatura en Educación Infantil.

Administración de Empresas.

Licenciatura en Lenguas Extranjeras - Inglés.

Trabajo Social.

Derecho.

¿Cuáles son los criterios de preselección para las becas?

Icetex establece los siguientes criterios de selección con sus porcentajes:

Pruebas ICFES Saber 11 (40%): Se evaluará el puntaje global de las Pruebas ICFES Saber 11.

Se evaluará el puntaje global de las Pruebas ICFES Saber 11. Factor Socioeconómico (30%): Se evaluará la clasificación de las personas aspirantes que estén registradas y/o actualizadas en vigencia 2025 en el nuevo Sisben IV; y el estrato socioeconómico evidenciado en servicios públicos domiciliarios.

Se evaluará la clasificación de las personas aspirantes que estén registradas y/o actualizadas en vigencia 2025 en el nuevo Sisben IV; y el estrato socioeconómico evidenciado en servicios públicos domiciliarios. Proveniencia Regional del título de bachiller (30%): La verificación de la categoría del municipio o ciudad de residencia se verificará directamente por el ICETEX, con el municipio registrado en el título de Bachiller, conforme a la información publicada por la Contaduría General de la Nación.

Se otorgarán hasta 10 puntos adicionales que se sumarán a los 100 puntos de calificación máxima a otorgar, los cuales no serán acumulables, pudiendo obtener hasta 110 puntos a las personas aspirantes que acrediten alguna de las siguientes condiciones:

Comunidades étnicas reconocidas por el Ministerio del Interior.

Certificados de persona víctima del conflicto armado.

Certificado de pertenencia a organización social.

El documento deberá contar con teléfono o correo o página web de contacto para validación. En caso de no contar con este requerimiento, no se tomará en cuenta para puntos adicionales.

Conozca los detalles aquí: https://web.icetex.gov.co/es/-/2025-becas-del-100-pregrados-virtuales-ibero