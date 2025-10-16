Edisson Contreras repite en la presidencia del Concejo de Cúcuta para el periodo 2026

Cúcuta

Este jueves 16 de octubre se eligió la mesa directiva para la Corporación Concejo de Cúcuta año 2026. Edisson Contreras repite en la presidencia, tras una polémica votación.

La jornada arrancó sobre las 10:30 de la mañana, con la presencia de todos los concejales. Una vez comenzaron las postulaciones, el primer nombre que salió al ruedo fue el del elegido presidente, Edisson Contreras.

Más información Un joven de 17 años fue secuestrado mientras jugaba un partido de fútbol en el Catatumbo

Sin embargo, los concejales Carlos Dueñas, Leonardo Jácome y Alonso Torres, en intervenciones individuales, resaltaban su oposición a dicha postulación, teniendo en cuenta que Contreras presidió la mesa directiva de esta corporación en el año 2024.

El segundo nombre que quedó en la baraja fue el del concejal por el Centro Democrático, Carlos Dueñas.

En la votación a puerta cerrada y bajo la mirada de decenas de espectadores, Edisson Contreras logró ganar nuevamente la presidencia, con un total de 14 votos a favor, contra 4 para Dueñas.

Más información Fue secuestrado el hijo del gerente del hospital de Ocaña, Norte de Santander

Julián Rolón y Carlos Dueñas fueron postulados para el cargo de Primer Vicepresidente, ganando Rolón con un total de 12 votos contra 6.

Albert Casadiegos y Carlos Dueñas fueron los postulados para el cargo de Segundo Vicepresidente, ganando Casadiegos con un total de 12 votos contra 6.

“Vamos a seguir trabajando con los cucuteños, vamos a seguir trabajando para que las obras lleguen a todas las comunidades, a todas las 10 comunas, a la zona rural y vamos a seguir trabajando mancomunadamente para que el beneficio sea la comunidad cucuteña y no sean unos terceros”, dijo Edisson Conteras, tras su elección.

El concejal Jesús Sepúlveda se retiró del recinto, minutos antes de iniciar la votación. Es decir, no participó en este ejercicio.