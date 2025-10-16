Esta es la solicitud que le hizo el MinJusticia al MinDefensa por el caso del fiscal Marcelo Pecci

A través de un oficio, el ministro de justicia, Eduardo Montealegre, le solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, autorizar la permanencia temporal de Ramón Emilio Pérez Hoyos y Andrés Felipe Pérez Hoyos en un establecimiento especial de reclusión, por un plazo razonable, hasta que puedan ser reubicados en condiciones de seguridad necesarias para garantizar sus derechos.

Los hermanos Pérez fueron condenados a 25 años de cárcel por haber confesado su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, crimen ocurrido en mayo de 2022.

En la carta Montealegre señala que en este caso “es necesario resaltar que no se trata de un traslado permanente, es temporal y en consecuencia de la urgencia de la situación. Además, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-se encuentra evaluando las condiciones de seguridad requeridas en los centros penitenciarios correspondientes para determinar un traslado definitivo.”

Dice el ministro que actualmente no existe un concepto final sobre la disponibilidad de un centro penitenciario donde pueda garantizarse la vida e integridad de ambos internos.

“Por esas razones, es necesaria la permanencia temporal en un centro de reclusión militar, y seguirá siendo indispensable durante un lapso razonable a fin de proteger los derechos de las PPl de la referencia, mientras se resuelve de manera permanente la situación”, aseguró.