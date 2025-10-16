Actualidad

Procuraduría abre investigación a Montealegre tras llamar “criminal de guerra” a Álvaro Uribe

El expresidente presentó el pasado 16 de septiembre una denuncia contra el ministro acusándolo de proferir mensajes de odio en su contra.

Eduardo Montealegre, Gregorio Eljach y Álvaro Uribe. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Lina Gasca)

La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva investigación preliminar en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, tras una queja presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El exmandatario le solicitó al ente de control que abriera investigación contra Montealegre acusándolo de interferir en la administración de justicia y vulnerar su debido proceso, sin apartarse de su cargo como ministro de estado, y además profiriendo “mensajes de odio”.

El expresidente refirió que Montealegre por medio de diversos mensajes de WhatsApp ha emitido calificativos de odio en su contra, llamándolo por ejemplo “criminal de guerra” entre otros adjetivos, que para el expresidente resultan inadmisibles.

El lenguaje proveniente de quien coordina las relaciones Gobierno-Justicia genera un ambiente hostil contra quienes ejercen mi defensa y tiene el potencial de impactar directamente a quienes administran justicia en mi caso”, señaló el exmandatario en la queja que acaba de generar la apertura de la investigación.

Para Álvaro Uribe resulta abiertamente incompatible la actuación del ministro Montealegre en su caso, emitiendo descalificaciones en un proceso penal que está en curso, y hostigando, según Uribe, profesores y abogados. Para el expresidente, Montealegre obra con indignidad.

“El ministro deshonra la dignidad del cargo. Debería ser un faro moral en el comportamiento frente a la justicia. Trasgrede el Estado Constitucional de Derecho. Lesiona garantías básicas de un ciudadano sometido a proceso penal”, sentenció.

