Gobierno adopta medidas para mantener estabilidad energética tras falla en la regasificadora SPEC

Mediante la firma de la circular 40033 por parte del ministro de Minas y Energías, Edwin Palma, se adoptaron nuevas medidas para garantizar el suministro de gas natural en el país ante la extensión del mantenimiento en la terminal de regasificación de Cartagena, la cual presentó “una interrupción automática del sistema eléctrico de la terminal que la protege de sobrecargas”.

De acuerdo con el ministerio, se mantendrá la priorización del gas para la generación termoeléctrica con el fin de asegurar la estabilidad del sistema eléctrico y se dispuso por parte de Ecopetrol volúmenes adicionales de gas para atender la demanda esencial y evitar racionamientos.

Ampliar

Por su parte, la sociedad portuaria El Cayao-SPEC LNG informó que “el personal especializado de Hoegh, operador de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), continúa trabajando para restablecer la operación de regasificación. De acuerdo con los análisis técnicos realizados, se estima culminar la normalización de la operación mañana jueves 16 de octubre al finalizar la tarde”.

Ampliar

Cabe recordar que el mantenimiento a la unidad flotante de almacenamiento y regasificación estaba programado del 10 al 14 de octubre.