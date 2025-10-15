El país no se puede entregar a un monopolio privado: MinMinas ante falla de la terminal de regasificación

A través de un comunicado, la sociedad portuaria El Cayao-SPEC LNG informó que, tras culminar el mantenimiento a la unidad flotante de almacenamiento y regasificación programado, se registró una falla eléctrica que complicó el inicio de operaciones.

“Durante las primeras horas de operación se presentó una interrupción automática del sistema eléctrico de la terminal que la protege de sobrecargas. Inmediatamente, se comenzó a atender la situación, y en este momento todo el equipo de SPEC LNG y el personal especializado de Hoegh -operador de la FSRU- se encuentran identificando la causa y solución a este evento”.

A raíz de la situación, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se pronunció desde Cartagena.

“Yo creo que la mayor lección es que el país no se puede entregar a un monopolio privado. Ecopetrol, como empresa de todos los colombianos, avanza en su proyecto por el Pacífico, el proyecto por Coveñas y ojalá sea uno con TGI en una alianza pública para sacar adelante Ballenas y así garantizar más oferta, más competencia y reducción de tarifas tanto de gas como de energía eléctrica”, dijo Palma.

Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, indicó que la compañía ha dispuesto de todos sus esfuerzos para garantizar el suministro de gas.

“Pensábamos que ayer a las 12 de la noche terminaba el mantenimiento de la infraestructura de SPEC, pero aún no termina. Seguimos trabajando desde Ecopetrol a marcha forzada, estresando nuestros activos, hay que decirlo, de manera que es algo quizás nunca antes visto en la historia de Ecopetrol; sacrificando producción y apagando unidades en nuestras refinerías para no consumir gas”, sostuvo.

Finalmente, SPEC LNG informó que espera normalizar la operación lo antes posible.