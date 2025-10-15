Inició proceso de contratación para proyecto de regasificación en Coveñas

De acuerdo con el anuncio hecho por Ecopetrol, los servicios que serán contratados para esta planta regasifocadora en Coveñas incluyen una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación, el sistema de amarre y los sistemas de medición, así como todo el personal para operación y mantenimiento.

Según los estimativos de la estatal este proyecto busca resolver una brecha histórica y permitirá la integración de los mercados de gas en la costa y el interior del país, para alcanzar un balance adecuado entre la oferta y demanda del energético a nivel nacional.

Este proceso inició luego del anuncio realizado el 6 de octubre por la compañía sobre el proyecto de regasificación en el terminal marítimo de Coveñas, que según la empresa facilitará el servicio de logística integral y regasificación de Gas Natural Licuado, que permitirá viabilizar las operaciones a través de la infraestructura existente de la filial Cenit.

“Este proyecto representa un hito decisivo para la seguridad energética de Colombia en el corto plazo y soporta la creciente integración de energías renovables. Más que una obra de infraestructura, su desarrollo ratifica el compromiso de Ecopetrol con un suministro confiable y eficiente de gas natural, un energético esencial para el bienestar de las familias, la competitividad de las industrias y el crecimiento económico”, señaló el presidente de la compañía Ricardo Roa.

Según Ecopetrol se recibirán hasta el 19 de octubre las manifestaciones de interés por parte de las posibles empresas que buscan participar en la convocatoria que se espera finalice con la suscripción de un acuerdo a más tardar en diciembre de este año.

Escuche W Radio en vivo aquí: