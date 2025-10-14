Mantenimiento de la regasificadora SPEC llega al 95%

Imagen de referencia de una planta de suministro de gas. Foto: Denis Shipunov / EyeEm / Getty Images / Denis Shipunov / EyeEm

El Ministerio de Minas y Energía afirmó que, luego de culminar el mantenimiento de la planta regasificadora SPEC en un 95%, se llegó a la etapa final del proceso, la cual corresponde a las tareas de enfriamiento y estabilización.

Esto, antes de la reanudación de la operación de regasificación, la cual está programada para las 00:00 horas del 15 de octubre.

El viceministerio de Energía reveló:

“El mantenimiento de SPEC se ha desarrollado de manera controlada, cumpliendo con los estándares técnicos y sin afectaciones al suministro. El país cuenta con un sistema energético estable y con el respaldo necesario para atender la demanda”.

El informe también señaló que las labores de mantenimiento asociadas a válvulas, equipos y sistemas principales ya fueron ejecutadas con éxito.

La Comisión de seguimiento dijo que durante esta etapa final continuará en sesión permanente desde XM, monitoreando en tiempo real las variables del sistema energético nacional en coordinación con Ecopetrol, ISA, la UPME, la CREG, el Consejo Nacional de Operación y el Centro Nacional de Despacho (CND) para garantizar la prestación del suministro.

