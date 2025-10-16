Gobierno busca restablecer en un mes un carril de la Vía al Llano

El Instituto Nacional de Vías y el Ministerio de Transporte anunciaron la ejecución de medidas adicionales en el kilómetro 18 de la vía Bogotá–Villavicencio, para habilitar al menos un carril antes del 15 de noviembre y restablecer la movilidad en la vía que presenta cierres desde el pasado 7 de septiembre.

“Nuestro compromiso es claro: abrir el primer carril del kilómetro 18 en noviembre. Estamos avanzando con rigor técnico, articulación institucional y diálogo con las comunidades para recuperar la movilidad del Llano lo más pronto posible”, señaló María Fernanda Rojas, ministra de Transporte.

De acuerdo con el reporte del Invías, se han removido 9 mil metros cúbicos de material, 90 metros lineales de defensa metálica, 14 señales verticales y se han perfilado 1.500 metros cuadrados del talud inferior.

Por otra parte, avanza el diálogo con la comunidad de la zona para la gestión predial para permitir el ingreso de maquinaria y facilitar la estabilización del terreno.

En materia de movilidad, a hoy se tiene autorizado el paso de 400 vehículos en sentido Villavicencio–Bogotá y 300 en sentido Bogotá–Villavicencio, con una distancia promedio de 10 metros entre cada uno, por lo que se busca aumentar el flujo vehícular para la temporada de fin de año