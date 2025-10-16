Procuraduría investigará a tres exaltos funcionarios de la DIAN por “descalabro” de $44.000 millones

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres exaltos directivos de la DIAN, quienes, con sus presuntas omisiones y faltas de diligencia, habrían generado un detrimento público de más de 44.000 millones de pesos en impuestos.

Se trata del exdirector operativo de grandes contribuyentes entre 2021 y 2024, Andrés Fernando Pardo, así como los exsubdirectores operativos de fiscalización y liquidación, Christian Junot Quiñónez (2023 a 2024) y Gustavo Adolfo Mosquera (2024).

De acuerdo con lo indicado por el ente de control, en su investigación pudo establecer que, al parecer, este grupo de funcionarios de la DIAN habrían dejado de remitir a la dependencia encargada un recurso interpuesto por la petrolera Petrobras, con el cual contradecía la declaración liquidada y sugerida por 47.000 millones de pesos, frente a lo cual se habría presentado un silencio administrativo positivo, que terminó favoreciendo la controversia en favor de la empresa y en contra de la DIAN lesionándose el patrimonio público.

“La Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de responsabilidad”, agregó el Ministerio Público.

Escuche W Radio en vivo aquí: