Turquía participará en la búsqueda de cuerpos entre las ruinas de Gaza

Turquía participará en la búsqueda de los cuerpos sepultados bajo las ruinas de Gaza enviando un equipo de especialistas, indicaron el jueves 16 de octubre fuentes del Ministerio de Defensa.

Las labores de búsqueda estarán a cargo de rescatistas de la Afad, la agencia turca de gestión de catástrofes y emergencias, que movilizó a 81 miembros.

“Un equipo de la Afad estará encargado de buscar los cuerpos”, declaró un responsable turco, quien indicó que “81 miembros de la Afad se encuentran ya en el lugar, bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Los rescatistas de la Afad están acostumbrados a intervenir en terrenos difíciles y en los numerosos terremotos que han sacudido Turquía, como el de febrero de 2023 en el sureste del país, que causó al menos 53.000 muertos.

La Afad afirma haber llevado a cabo en los últimos años misiones de rescate y ayuda humanitaria en más de 50 países de los cinco continentes, entre ellos Somalia, los Territorios Palestinos, Ecuador, Filipinas, Nepal, Yemen, Mozambique y Chad.

Escuche W Radio en vivo: