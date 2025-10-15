Hamás afirmó haber recuperado todos los restos de rehenes a los que pudo acceder

Miembros de Hamás entregan a algunos de los 20 rehenes israelíes a equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza. FOTO: Khames Alrefi/Getty Images) / Anadolu

El brazo armado del movimiento palestino Hamás afirmó por la noche en un comunicado que ya entregó todos los restos de rehenes muertos en cautiverio en Gaza a los que pudo acceder.

Desde el lunes, bajo un acuerdo de alto el fuego mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Hamás ha entregado a Israel 20 rehenes sobrevivientes a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos liberados de cárceles israelíes.

Antes de que los dos cuerpos fueran entregados el miércoles por la noche, Hamás ya había devuelto los restos de siete de los 28 rehenes fallecidos conocidos, junto con un octavo cuerpo que Israel dijo que no pertenecía a un exrehén.

Pero el miércoles por la noche, el brazo armado del movimiento islamista palestino, las Brigadas Ezedin al Qasam, dijo que había transferido todos los cuerpos que pudo encontrar y que necesitaría equipo especializado para recuperar el resto de las ruinas de Gaza.

Esta facción de Hamás anunció en un comunicado en redes sociales que había “cumplido su compromiso en virtud del acuerdo al entregar a todos los prisioneros israelíes vivos que tenían bajo su custodia, así como los cadáveres a los que había podido acceder”.

“En cuanto a los cadáveres restantes, se requieren esfuerzos extensivos y equipo especial para su recuperación y extracción. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este tema” añadieron.

El anuncio se produjo cuando el ejército israelí dijo que “dos ataúdes de rehenes fallecidos” habían sido entregados a la Cruz Roja y estaban en camino hacia el lugar donde se encuentran las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

“Hamás está obligado a cumplir el acuerdo y a tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes”, dijo un comunicado conjunto del ejército y la agencia de seguridad israelí.

El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir, ha amenazado con cortar el suministro de ayuda a Gaza si Hamás no devuelve los restos de los soldados que aún se encuentran en el territorio.

