Cartagena registra aumento de homicidios en octubre

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, canceló por tercera vez su participación en un consejo de seguridad en Cartagena que tenía como fin medidas urgentes contra la ola de homicidios que azota la ciudad, especialmente el sicariato.

El alcalde Dumek Turbay cuestionó el hecho de que el Gobierno nacional deje en el aire la necesidad de concretar acciones para enfrentar la situación de orden público no solo en Cartagena, sino también en varios municipios del departamento, sobre todo del sur de Bolívar.

“Se trataba de poner sobre la mesa, con el fin de que el Gobierno nacional ordene y autorice medidas que tanto esperan los cartageneros, como el patrullaje de la Infantería de Marina de la Armada Nacional en los barrios, requisas y un plan general de desarme, y un gran programa de seguridad ciudadana. Medidas que solo puede decretar el presidente de Colombia; no un alcalde o un gobernador. Pero con un nuevo desplante como este es muy difícil enfrentar como se debe la inseguridad en Cartagena”, indicó el mandatario.

Cartagena, en los últimos seis días, ha registrado una racha violenta con 10 homicidios, teniendo como última víctima a un hombre de 41 años de edad, quien fue atacado en plena vía pública en el barrio 20 de julio.

El mes de octubre presenta una cifra de 17 homicidios, lo que representa un aumento en comparación al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 11. La mayoría de los crímenes han sido en la modalidad de sicariato.