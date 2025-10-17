El partido de Lula da Silva considera “inaceptable y deplorable” la amenaza de Trump a Venezuela. Foto: Getty Images.

El Partido de los Trabajadores (PT), la formación fundada y liderada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este jueves (16 de octubre)como “inaceptable y deplorable” la declaración en la que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo haber autorizado operaciones secretas de la CIA en Venezuela.

Las declaraciones “son una afronta a la soberanía del país suramericano y una violación al derecho internacional. Se trata de una iniciativa inaceptable y deplorable”, aseguró la dirección ejecutiva del PT en un comunicado.

El mayor partido de izquierda de América Latina afirmó que, además de la amenaza, Estados Unidos viene promoviendo un “cerco militar” contra el pueblo venezolano, “con ejecuciones sumarias de vidas humanas por fuerzas militares estadounidenses, lo que es una práctica inadmisible y sin base legal”.

La formación progresista recordó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tiene un extenso histórico de patrocinio y articulación de operaciones ilegales y desestabilizadoras en los países de Suramérica destinadas a promover cambios en regímenes considerados hostiles por Washington.

Esas operaciones, afirma la nota, “dejaron marcas de injerencias, ilegalidades, golpes, represión y dictaduras sangrientas” en la región.

Según el PT, en pleno siglo XXI, no se puede aceptar la repetición de prácticas de un período “opresor y sombrío” ni nuevos ataques a la soberanía en América Latina.

La fuerte nota de rechazo se produce en momentos en que ambos gobiernos intentan negociar el levantamiento de las sanciones arancelarias que EE.UU. le impuso a las importaciones brasileñas en represalia por la supuesta “caza de brujas” que sufre el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, un aliado de Trump.

Tras un intercambio de elogios entre Trump y Lula, los ministros de Exteriores de ambos países, el brasileño Mauro Vieira y el estadounidense Marco Rubio, se reunieron este jueves en Washington para un posible inicio de negociaciones.

Trump afirmó el miércoles que autorizó a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela y, además, aseguró que estudia la posibilidad de llevar ataques contra “el narcotráfico” en territorio venezolano tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.

Los ataques contra cinco embarcaciones en aguas internacionales cerca de Venezuela han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.

La Administración de Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cartel de narcotraficantes, algo que el Gobierno de Caracas rechaza.

Escuche W Radio en vivo aquí: