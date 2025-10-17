Fueron capturados once presuntos integrantes del Clan del Golfo en Bolívar y Sucre

En una operación conjunta entre la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y la Policía, fueron capturados once presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo en los departamentos de Bolívar y Sucre.

Las acciones se desarrollaron en el corregimiento Guacamayo, zona rural del municipio de Achí, Bolívar, y en el municipio de Majagual, Sucre, donde se cumplieron órdenes de captura por los delitos de extorsión y concierto para delinquir agravado con fines extorsivos.

Durante las diligencias fueron detenidas ocho personas que, según las autoridades, harían parte de la subestructura “Erlin Pino Duarte”.

Entre ellas se encuentran alias ‘Guacamayo’, alias ‘Lili’ y alias ‘Aronis’, señalados de ser cabecillas de zona y de coordinar actividades delictivas como la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de drogas y el sicariato en varios municipios del sur de Bolívar.

En una tercera operación, realizada en un puesto de control vehicular entre los corregimientos de Yatí y Santa Fe, en el municipio de Magangué, fueron capturados en flagrancia tres hombres uno de ellos notificado en centro carcelario por los mismos delitos.

Las autoridades resaltaron que con estas capturas se afecta de manera significativa la estructura criminal del Clan del Golfo en esta zona del país.