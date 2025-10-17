Hot Sale Decameron: las vacaciones que usted estaba buscando con hasta 55% de descuento

Colombia

Llegaron las vacaciones. Hasta el 23 de octubre, Decameron lanza su gran Hot Sale, una oportunidad imperdible para planear esas vacaciones que usted lleva postergando, con descuentos de hasta el 55% en planes Todo Incluido.

Bajo el concepto ‘¡Necesitas vacaciones!’, la marca invita a los colombianos a desconectarse del trabajo, el tráfico y las pantallas, y reconectarse con lo que realmente importa: el descanso, la diversión y los momentos en familia.

¿Qué podrán disfrutar los usuarios con el Hot Sale?

Con el Hot Sale Decameron, los viajeros podrán disfrutar de una experiencia sin preocupaciones en destinos icónicos como San Andrés, Cartagena, Santa Marta, el Eje Cafetero y Panamá, con planes que lo incluyen todo:

Alojamiento en hoteles de categoría superior.

Buffets y cenas a la carta.

Snacks y bebidas.

Shows nocturnos y entretenimiento para todas las edades.

Actividades acuáticas y deportivas.

Feria presencial en el Centro Comercial Titán Plaza de Bogotá

Además, durante el fin de semana del 17 al 20 de octubre, Decameron tendrá presencia en el Centro Comercial Titán Plaza, de Bogotá, con una feria presencial donde los visitantes podrán conocer las promociones, recibir asesoría personalizada y reservar directamente sus vacaciones.

Las reservas también pueden hacerse a través de www.decameron.com, el Call Center 320 889 9822 o en los puntos físicos de venta Decameron.

Con esta campaña, Decameron reafirma su compromiso con hacer del descanso algo posible para todos, ofreciendo experiencias memorables, accesibles y seguras en los destinos más paradisíacos del Caribe y Latinoamérica.

