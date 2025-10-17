Procuraduría alertó un “trasteo electoral” por la masiva inscripción de cédulas en 4 departamentos

Logo de Procuraduría General de la Nación y referencia de cédula. Foto: archivo W/ Getty Images.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, alertó sobre la masiva inscripción de cédulas nuevas en zonas donde se han presentado fenómenos de violencia rural.

Según Eljach, hasta marzo de este año, más de 92 mil nuevos ciudadanos se habían inscrito para votar en las próximas elecciones.

El ente de control calificó el fenómeno como un “trasteo de electores” y aseguró que se viene vigilando la situación.

Cerca de la mitad de las inscripciones se hicieron en 4 departamentos, revelando una concentración en los territorios.

“En los procesos ha estado de la Procuraduría vigilante, en estos fenómenos que conocemos como trasteo de lectores. A marzo de este año, 92.318 nuevos ciudadanos, nuevas cédulas, se habían inscrito para votar y casi la mitad de ellos revelan una concentración en cuatro departamentos”, dijo Eljach.

Según la Procuraduría, se trata de: Antioquia, Cundinamarca, Meta y Norte de Santander.

Adicionalmente, señalaron que las alertas buscan proteger la legitimidad democrática en el país.

