Con Luis Díaz como titular, Bayern Múnich ganó 2-1 al Borussia Dortmund con goles de Kane y Olise

Michael Olise celebra con sus compañeros su gol ante el Borussia Dortmund. FOTO: Alex Grimm/Getty Images / Alex Grimm

Merced a los goles de Harry Kane y de Michael Olise, el Bayern se impuso en el Klassiker del fútbol alemán al Borussia Dortmund (2-1) en el Allianz Arena, la séptima victoria en otros tantos partidos para el gigante bávaro en Bundesliga.

Con 21 puntos de 21 posibles, el Bayern lidera la tabla con cinco puntos más que el RB Leipzig (16) y seis más que el Stuttgart (15).

El Borussia Dortmund es cuarto, a siete puntos de su gran rival por el título.

Los jugadores de Vincent Kompany encadenaron una undécima victoria en 11 partidos esta temporada y regresarán ante su afición el miércoles 22 de octubre para enfrentarse al Brujas en la 3ª fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Lección de 45 minutos

Este sábado en su cancha, los campeones de Alemania ofrecieron una lección durante los primeros 45 minutos, con el único pesar de haber marcado solo un gol, obra del insaciable Kane en el minuto 22.

Al rematar un córner de Joshua Kimmich en el primer palo entre Serhou Guirassy y Niklas Süle, Kane anotó su duodécimo gol de la temporada en la Bundesliga, el decimonoveno en todas las competiciones en solo once partidos.

Ante la ausencia de Serge Gnabry, lesionado en los aductores, Kompany alineó a Nicolas Jackson como delantero, otorgándole a Kane más libertad en el papel de creador de juego.

El colombiano Luis Díaz fue protagonista en el segundo gol, internándose por la izquierda y dando el pase que derivó en el 2-0, obra de Olise al evitar un despeje de Jobe Bellingham.

El gol visitante, de Julian Brandt, llegó en el 84, con poco margen de tiempo para igualar.

“Fue un gran partido. El Dortmund llevaba tiempo sin perder, y nosotros también. Tenemos que seguir logrando estas victorias, lo estamos haciendo bien hasta ahora”, declaró ante la prensa Kane.

Observe el resumen de la victoria del Bayern Múnich ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga:

Escuche W Radio en vivo aquí: