El Hot Sale de Decameron irá hasta el 20 de octubre: ¿qué descuentos hay? Guía para reservar

Colombia

Llega una de las temporadas del año más esperadas por los colombianos, pues es un periodo en el que las personas se programan para vacacionar en diversos destinos nacionales e internacionales.

En ese sentido, una de las mejores experiencias para vivir durante las vacaciones es disfrutar de un hotel todo incluido, por lo que Decameron lanzó recientemente su Hot Sale, que irá desde el 16 hasta el 20 de octubre, y en el que se podrá acceder a descuentos de hasta el 55% en sus paquetes.

Por esa razón, aquí le traemos algunos de los destinos a los que puede viajar con descuento si reserva en estas fechas y cómo puede consultar más información y reservar alguna de estas experiencias, que están pensadas para los distintos gustos de los viajeros.

Todo sobre el Hot Sale de Decameron

Este evento irá hasta el 20 de octubre y son varias las opciones de destinos que ofrece Decameron a los turistas, en los que pueden disfrutar hoteles todo incluido con buffets, bebidas ilimitadas, bar abierto, shows todos los días, restaurantes especializados, snacks, playa y más experiencias con hasta un 55% de descuento. Aquí le dejamos algunos de ellos:

Cartagena.

Santa Marta.

Eje Cafetero.

San Andrés.

Amazonas

- Panamá y más destinos internacionales.

Además, si no se quiere esta experiencia y las ofertas del Hot Sale de Decameron y quiere reservar su próximo viaje, puede visitar los puntos de venta Decameron, comunicarse al teléfono 320 889 9822 o ingresar al sitio web oficial de Decameron, al que puede acceder dando clic aquí para consultar todos los descuentos.

Así también, puede asistir a la feria Hot Sale con Decameron y La W entre el 17 y el 19 de octubre en el cuarto piso del Centro Comercial Titán Plaza.

¡No espere más, viva unas vacaciones inolvidables!

Aplican términos y condiciones. Operado por Servincluidos LTDA RNT 3961.