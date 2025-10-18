Bogotá

Galán presentó denuncia formal ante la Fiscalía por hechos violentos en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que lo que ocurrió en Bogotá no fue un hecho de protesta pacífica, sino una acción planeada, coordinada, y deliberada para intimidar a los bogotanos y afectar una misión diplomática.

Carlos Fernando Galán.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra los responsables del ataque organizado que sufrió Bogotá esta semana.

“Es urgente que la Fiscalía determine quién ordenó y quién financió este ataque, claramente coordinado y premeditado”, dijo Galán.

Así las cosas, Galán pidió que los responsables sean investigados por los delitos de terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, concierto para delinquir, daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público, entre otros.

De igual forma, Galán confirmó que durante la semana pasada siempre se priorizó el diálogo, pese a las continuas muestras de violencia y alteración de orden público.

“Ante los hechos registrados esta semana, en cinco oportunidades ordenamos a la fuerza pública intervenir. En cuatro de ellas, antes de que se materializara la intervención, los sujetos se dispersaron. En la quinta, ayer en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos, sí se materializó la intervención de la Policía para recuperar el orden público y proteger la embajada”, dijo Galán.

Y concluyó, “cada vez que haya hechos de violencia, vamos a hacer uso de la fuerza, como lo hicimos esta semana, y no vamos a darle ningún espacio a la violencia en Bogotá”.

