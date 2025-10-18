Hay descuentos de hasta el 55% en el Hot Sale de Decameron: estos son algunos destinos

Colombia

Decameron se ha caracterizado por ser pionero en el concepto de los hoteles todo incluido, por lo que ofrece en sus destinos alojamiento, desayunos y almuerzos tipo buffet, cenas a la carta en restaurantes especializados, bebidas, snacks, entretenimiento y actividades recreativas para toda la familia.

A su vez, está llegando una de las temporadas más turísticas del año, por lo que recientemente lanzaron su Hot Sale, que irá hasta el 20 de octubre y que ofrece descuentos con hasta el 55% de descuento.

Para reservar, puede visitar los puntos de venta Decameron, comunicarse al teléfono 320 889 9822, ingresar al sitio web oficial de Decameron, al que puede acceder dando clic aquí, o asistir a la Feria de W Radio y Decameron, que se está llevando a cabo en el cuarto piso del Centro Comercial Titán Plaza y que irá hasta el próximo 19 de octubre. A continuación, le dejamos algunos de los destinos con descuento.

Destinos de Decameron con descuentos por el Hot Sale

Este es el detalle de algunos de los destinos con ofertas únicas:

- Panamá:

El Grand Decameron Panamá ofrece la mejor gastronomía y shows en vivo. Del 16 al 20 de octubre, podrá planear su viaje a este destino paradisíaco, disfrutando de 4 días y 3 noches desde $1.240.000 por persona, con traslados hacia el aeropuerto y hotel incluidos.

- Barú:

Disfrute este paraíso caribeño, donde la tranquilidad y la belleza natural se encuentran con un descuento del 45%, además de contar con un restaurante especializado en gastronomía oriental y una zona de playa para desconectarse y disfrutar de la brisa y el mar.

- San Andrés:

Viva unas vacaciones en San Andrés con todo incluido hasta con el 40% de descuento, disfrutando de restaurantes especializados, cómodas instalaciones, bebidas ilimitadas y entretenimiento para grandes y niños.

- Eje Cafetero:

En la zona cafetera de Colombia, Decameron tiene 2 opciones de hoteles para un viaje increíble: Decameron Panaca y Decameron Las Heliconias, con un estilo arquitectónico típico de la región, la mejor opción si quiere descansar de la rutina y desconectarse en un ambiente diferente, rodeado de las montañas cafeteras.

Aplican términos y condiciones. Operado por Servincluidos LTDA RNT 3961.