Hay descuentos de hasta el 55% en el Hot Sale de Decameron: estos son algunos destinos
Del 16 al 20 de octubre, se podrá acceder a estos descuentos en hoteles todo incluido. Acá le contamos los detalles para reservar.
Colombia
Decameron se ha caracterizado por ser pionero en el concepto de los hoteles todo incluido, por lo que ofrece en sus destinos alojamiento, desayunos y almuerzos tipo buffet, cenas a la carta en restaurantes especializados, bebidas, snacks, entretenimiento y actividades recreativas para toda la familia.
A su vez, está llegando una de las temporadas más turísticas del año, por lo que recientemente lanzaron su Hot Sale, que irá hasta el 20 de octubre y que ofrece descuentos con hasta el 55% de descuento.
Para reservar, puede visitar los puntos de venta Decameron, comunicarse al teléfono 320 889 9822, ingresar al sitio web oficial de Decameron, al que puede acceder dando clic aquí, o asistir a la Feria de W Radio y Decameron, que se está llevando a cabo en el cuarto piso del Centro Comercial Titán Plaza y que irá hasta el próximo 19 de octubre. A continuación, le dejamos algunos de los destinos con descuento.
Destinos de Decameron con descuentos por el Hot Sale
Este es el detalle de algunos de los destinos con ofertas únicas:
- - Panamá:
El Grand Decameron Panamá ofrece la mejor gastronomía y shows en vivo. Del 16 al 20 de octubre, podrá planear su viaje a este destino paradisíaco, disfrutando de 4 días y 3 noches desde $1.240.000 por persona, con traslados hacia el aeropuerto y hotel incluidos.
- - Barú:
Disfrute este paraíso caribeño, donde la tranquilidad y la belleza natural se encuentran con un descuento del 45%, además de contar con un restaurante especializado en gastronomía oriental y una zona de playa para desconectarse y disfrutar de la brisa y el mar.
- - San Andrés:
Viva unas vacaciones en San Andrés con todo incluido hasta con el 40% de descuento, disfrutando de restaurantes especializados, cómodas instalaciones, bebidas ilimitadas y entretenimiento para grandes y niños.
- - Eje Cafetero:
En la zona cafetera de Colombia, Decameron tiene 2 opciones de hoteles para un viaje increíble: Decameron Panaca y Decameron Las Heliconias, con un estilo arquitectónico típico de la región, la mejor opción si quiere descansar de la rutina y desconectarse en un ambiente diferente, rodeado de las montañas cafeteras.
¡No espere más, viva unas vacaciones inolvidables!
Aplican términos y condiciones. Operado por Servincluidos LTDA RNT 3961.