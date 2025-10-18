Llegó la Feria del Hot Sale de Decameron: ¿cómo asistir y acceder a descuentos? Lugar, fecha y más

Colombia

Constantemente, los viajeros están buscando nuevas experiencias y destinos inolvidables, por lo que existen destinos turísticos para todos los gustos y objetivos de viaje, desde conectarse con la naturaleza y sus paisajes o aprender sobre tradiciones culturales, hasta relajarse en la playa y olvidarse de la rutina.

Es por esto que Decameron ha diseñado diferentes experiencias en hoteles todo incluido, en los que se puede disfrutar de actividades para todas las edades, gastronomía variada y espacios agradables para vivir al máximo destinos como Santa Marta, Barú, Cartagena, Eje Cafetero, San Andrés, Amazonas, Panamá y más, en los que actualmente se ofrecen descuentos únicos.

De esta manera, llegó la feria Hot Sale de Decameron y La W, en la que se están ofreciendo descuentos de hasta el 55% para vivir estas experiencias, por lo que aquí le contamos todos los detalles para que asista y pueda acceder a las ofertas.

Fecha, lugar y detalles de la Feria del Hot Sale de Decameron

Este evento se está llevando a cabo del 17 al 19 de octubre y puede asistir en estas fechas al cuarto piso del Centro Comercial Titán Plaza, en donde estaremos con Decameron para solucionar las dudas y acompañar a los viajeros a reservar su próxima experiencia con descuento.

Sin embargo, también puede conocer los descuentos y reservar entre el 16 y el 20 de octubre visitando los puntos de venta Decameron, comunicándose al teléfono 320 889 9822 o ingresando al sitio web oficial de Decameron, al que puede acceder dando clic aquí.

¡No espere más y viva unas vacaciones inolvidables!

Aplican términos y condiciones. Operado por Servincluidos LTDA RNT 3961.